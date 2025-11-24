Son Mühür/ Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, farklı ülkelerde yakalanarak Türkiye’ye getirilen 9 firari hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, operasyonların Interpol-Europol birimleri, Adalet Bakanlığı görevlileri, istihbarat ve emniyet birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirtti.

Yakalanan 9 firari farklı ülkelerde tespit edildi

Bakanlık açıklamasına göre firariler;

Almanya’dan 3, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan’dan birer kişi olmak üzere toplam 9 kişi Türkiye’ye getirildi. Yerlikaya, yakalanan kişilerin kırmızı bülten veya ulusal seviyede arama kararları bulunduğunu vurguladı.

Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı

Açıklamada yer alan bilgilere göre kırmızı bültenle aranan kişiler şu suçlardan yakalandı:

M.Ç. – “Çocuğu kasten öldürmeye azmettirmek, kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme” suçları (Almanya)

S.G. – “Kasten öldürme” (Almanya)

V.Y. – “Cinsel suçlar” (Almanya)

A.S.Ö. – “Nitelikli cinsel saldırı” (ABD)

O.K. – “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” (Arjantin)

G.A. – “Kasten öldürme, 5607 sayılı kanuna muhalefet” (Bosna Hersek)

G.A. – “Suç örgütüne üye olma, nitelikli yağma (5 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” (İran)

Ulusal seviyede aranan 2 firari iade edildi

Ulusal düzeyde aranan iki firari ise şu şekilde açıklandı:

E.A.Ü. – “Suç örgütüne üye olma, uyuşturucu ithalatı, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” (Birleşik Arap Emirlikleri)

K.A. – “Uyuşturucu ticareti” (Yunanistan)

Bu kişilerin tamamının ilgili ülkelerde yakalandığı ve Türkiye’ye teslim edildiği belirtildi.

“Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız”

Yerlikaya, açıklamasında uluslararası ve ulusal seviyede aranan suçluların takibinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca operasyonlarda görev alan birimlere teşekkür etti.