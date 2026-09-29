Ali Tuna kimdir sorusunun cevabı, soruşturma dosyasındaki bir sınav kağıdında düğümleniyor. 4 Haziran 2026 tarihli bilirkişi raporu, kağıttaki yazının Tuna'nın imza ve yazı örnekleriyle örtüşmediğini ortaya koydu. Tuna da kağıdın kendisine ait olmadığını söylüyor.

Soruşturma dosyası, 29 Eylül sabahı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasıyla patladı. Tuna ise yaptığı paylaşımda tek cümleyle yetindi, ayrıntıya girmedi.

Kırşehir'den Süper Lig'e uzanan yol

Tuna, 1 Ocak 1986'da Kırşehir'de doğdu. Hakemliğe 2008'de başladı, ulusal yardımcı hakemliğe 2014-2015 sezonundan itibaren yükseldi.

Başlık Bilgi Doğum 1 Ocak 1986, Kırşehir Yaş 40 Görev Eski yardımcı hakem Son Süper Lig maçı Konyaspor - Alanyaspor (2024-2025, 2. yardımcı hakem) Mesleği Emniyet'te adli bilişim uzmanı

TFF kayıtlarında "bıraktı" olarak görünüyor. Sahanın dışında ise 2007'den bu yana polis teşkilatında çalışıyor. Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor ile Galatasaray-Adana Demirspor gibi mayıs 2022 maçları kariyerinin bilinen duraklarından.

Ali Tuna neden gündemde?

Tuna, MHK soruşturmasında sınav kağıdındaki yazı kendisine ait çıkmadığı için gündemde. Uzmanlar grafolojik, grafometrik ve kaligrafik yöntemlerle karşılaştırma yaptı, yazı ile Tuna arasında bağ bulamadı.

Bu bulgu, dosyadaki sahtecilik iddialarının dayanaklarından biri. Gözaltına alınan isimler hakkında suçlamalar, resmi belgede sahtecilik ve mobbing.

Klasman iddiası ve paylaşımı

Tuna, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım'ın kişisel verilere ulaşma talebini reddettikten sonra klasmanının düşürüldüğünü öne sürüyor. Üç kişiyle girdiği sınavda, yazısı kendisine ait olmayan bir kağıtla başarısız sayıldığını anlatıyor. Bunlar Tuna'nın iddiaları, henüz yargı kararıyla doğrulanmış değil.

Gözaltı sonrası sosyal medyadan "Haklıysan korkma HAK senin korur" mesajını verdi. Yıldırım da gözaltındaki isimlerden biri. Tuna ayrıca operasyon sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür etti.