Montella istifa etti mi merakı maç sonu basın toplantısında da gündemi sardı. Tecrübeli çalıştırıcı soruyu "Hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum" diyerek kapattı ve gözünü 2 Ekim Cuma günkü Belçika deplasmanına çevirdi.

Federasyon cephesinde de acele yok. İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın aktardığına göre TFF, Belçika ve İtalya deplasmanlarından sonra Montella'nın geleceğini masaya yatıracak.

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Uluslar Ligi A Grubu'ndaki ilk sınav ağır geçti. Türkiye, Fransa'nın ardından İtalya karşısında da puansız kaldı ve iki maçta sıfır çekti. Dünya Kupası'ndaki erken vedanın yarası kapanmadan gelen 4-1'lik tablo, taraftarın sabrını taşırdı.

Montella hatayı kabul etti. Hücumda yapılan hatalar yüzünden ilk yarıda ıslıklanmayı hak ettiklerini söyledi, üç günde bir bu seviyede maç oynamaya alışık olmadıklarını da ekledi. "Maçtan dersimizi alacağız, öz güveni kaybetmemeliyiz" diyerek oyuncularına sahip çıktı.

Montella'nın tazminatı ne kadar?

Montella kendi isteğiyle istifa ederse tek kuruş tazminat alamayacak. TFF'nin sözleşmeyi feshetmesi halindeyse kalan süre ve maaş hesabına göre yaklaşık 2,2 ile 5 milyon euro arasında bir faturanın ödenmesi bekleniyor, bazı hesaplamalar bu rakamın 5 milyonu aşabileceğini gösteriyor.

Başlık Detay Yıllık maaş 2,2 milyon euro (önceden 1,8 milyon euro) Sözleşme bitişi 31 Temmuz 2028 Kendi istifası Tazminat yok TFF'nin feshi Tahmini 2,2 - 5 milyon euro ve üzeri

Federasyon, EURO 2024'teki çeyrek final başarısı ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselişin ardından Montella'nın maaşını artırıp sözleşmesini EURO 2028'in sonuna kadar uzattı. Bugün o imza, olası bir ayrılığın en pahalı kalemi haline geldi.

Kader haftası kapıda

Takvim sıkışık. Milliler 2 Ekim'de Liège'de Belçika'yla, 5 Ekim'de İtalya'yla deplasmanda karşılaşacak. Kasım'da ise Belçika'yı ağırlayıp Fransa'ya konuk olacak.

Bu iki deplasman Montella'nın koltuğu için turnusol kağıdı olacak. Kötü sonuçlar gelirse federasyonun yapacağı değerlendirme ayrılık kararına dönebilir, iyi bir seri ise İtalyan hocaya nefes aldıracak.