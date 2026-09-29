15 Eylül 2025 tarihinde yapılan bir müşteki başvurusu üzerine başlatılan geniş çaplı adli süreç, Türk futbolunun yönetim organlarını sarstı. Bazı hakem ve gözlemcilere yönelik sistemli mobbing uygulandığı ve hakem atamalarında sahte evrak düzenlendiği iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturmada; MASAK raporları, HTS telefon trafiği kayıtları, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları titizlikle mercek altına alındı.

Önemli isimler gözaltı listesinde

Soruşturma makamlarının talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 4 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı baskınlarla operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:

Ferhat Gündoğdu – MHK Başkanı

Ferdi Karadoruk – TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Fon vurgununda Finlandiya detayı! Yeni Partili Deniz Yavuzyılmaz tek tek isimleri saydı İçeriği Görüntüle

Ahmet Şahin – Eski TFF MHK Başkan Vekili

Yunus Yıldırım – Eski TFF MHK Üyesi

Sebahattin Şahin – MHK Üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu

Alican Sağlar – TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu

Emre Kosif – TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı

Emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.