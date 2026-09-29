15 Eylül 2025 tarihinde yapılan bir müşteki başvurusu üzerine başlatılan geniş çaplı adli süreç, Türk futbolunun yönetim organlarını sarstı. Bazı hakem ve gözlemcilere yönelik sistemli mobbing uygulandığı ve hakem atamalarında sahte evrak düzenlendiği iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturmada; MASAK raporları, HTS telefon trafiği kayıtları, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları titizlikle mercek altına alındı.

Önemli isimler gözaltı listesinde

Soruşturma makamlarının talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 4 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı baskınlarla operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:

Emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA