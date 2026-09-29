Son Mühür/Hüseyin Demir Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aras Kargo Spor Kulübü, Kupa Voley’de ikinci sınavına çıktı. İzmir temsilcisi, İlbank ile kozlarını paylaştı. Suphi Doğancı yönetimindeki Aras Kargo Spor Kulübü, İlbank ile kozlarını İstanbul Burhan Felek Spor Salonunda karşılaştı. Aras Kargo, rakibine 3-2’lik setle (25-20, 23-25, 25-18, 27-29, 15-13) setle mağlup oldu.

Kupa Voley’de iki İzmir takımı

Kupa Voley’de grup maçları sonunda gruplarında birinci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek. 2025–2026 sezonu Vodafone Sultanlar ligi sıralamasında ilk beş sırada yer alan takımlar ise (VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul, Zeren Spor, Galatasaray Daikin), çeyrek final etabına doğrudan katılacak. Aras Kargo Spor Kulübü ile Göztepe Spor Kulübü, Kupa Voley’de İzmir’i temsil ediyor.

Bengisu Aygün’den fair play

Aras Kargo-İlbank maçında, İlbank'ın challenge hakkı kalmamıştı ve hakem sayıyı Aras Kargo'ya vermişti. Bengisu Aygün maç sayısında 14-13'te blok temasını itiraf etti ve yeşil kart gördü. Aras Kargo Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Bengisu Aygün maç sayısında 14-13'te blok temasını itiraf etti ve yeşil kart gördü. Aras Kargo Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Maç sayısında yaptığı blok temasını itiraf ederek sayının rakibe verilmesini sağlayan sporcumuz Bengisu Aygün’ü, bu güzel fair-play ve sportmenlik örneği için tebrik ediyoruz. Sporun sadece sayı kazanmaktan ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi” ifadelerine yer verdi.

Aras Kargo, Zeren Spor’u konuk ediyor!

2026-2027 sezonunda hem Sultanlar Ligi’nde hem Avrupa’da mücadele eden Aras Kargo Spor Kulübü, İzmir’in Avrupa hasretine son verdi. Suphi Doğancı’nın öğrencileri, sezonun ilk haftasında Zeren Spor ile evinde kozlarını paylaşacak. İzmirli voleybolseverlerin Alsancak Atatürk Spor Salonunu doldurması bekleniyor.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıralİlbank: Begüm Hepkaptan, Smarzek, Edwards, Strunjak, Çağla Çiçekoğlu, İdil Naz Başcan Kanbur (Sinem Arıncı, Ece Morova Hezer, Beren Yeşilırmak, Lozo, Damla Nur Dündar, Fatma Beyaz, Şeyma Ercan Küçükaslan)

Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Gamboa, Hazal Selin Uygur (Dilek Nıkık Ekşi, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu, İrem Çor, Bengüsu Aygün)

Setler: 25-20, 23-25, 25-18, 27-29, 15-13Süre: 156 dakika (28, 33, 29, 41, 25)

İlbank-Aras Kargo: 3-2