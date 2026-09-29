Belçika-Türkiye maçı, Montella'nın öğrencileri için tam bir dönüm noktası. Milliler Fransa'ya 1-0, İtalya'ya Bursa'da 4-1 yenildi ve iki maçta tek puan bile toplayamadı. Üstelik ay-yıldızlılar A Ligi'nde ilk kez mücadele ediyor, tecrübesizliğin bedelini şimdiden ödüyor.

Rakip de rahat değil. Belçika, Fransa'ya 88. dakikada yediği golle 1-0 kaybetti ve grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle Türkiye'yi karşılayacak. İki takım da moral arıyor. Rövanş 12 Kasım'da Türkiye'de oynanacak.

Milliler puan tablosunun en dibinde

Grupta işler çetrefilli. Fransa 6 puanla lider, İtalya ile Belçika 3'er puanda, Türkiye ise sıfırla sonuncu.

Yine de kapılar kapanmadı. İlk iki sırayı alan takım Mart 2027'de çeyrek finale çıkacak, üçüncü B Ligi ikincisiyle play-off oynayacak, sonuncu ise B Ligi'ne düşecek. Türkiye matematiksel olarak elenmiş değil, ama kayıp lüksü kalmadı.

Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda?

Maç ATV'den şifresiz ve canlı yayınlanacak. Ekran başında yerinizi almanız yeterli. Şifresiz yayın olduğu için ek bir abonelik ya da kart gerekmiyor, kumandayı alıp kanalı açmak yetiyor.

İtalya deplasmanı üç gün sonra, 5 Ekim'de geliyor. Takvim sıkışık, dinlenmek için vakit yok. Montella İtalya yenilgisinin ardından "Maçtan dersimizi alacağız, öz güveni kaybetmemeliyiz" demişti. Sözün sahada karşılık bulup bulmayacağı Liège'de görülecek.

Kalan maçlar ve gruptan çıkma şansı

Türkiye'nin dört maçı kaldı. İki deplasman ekimde, kalan iki maç kasımda.

Tarih Maç Saat 2 Ekim Belçika - Türkiye 21.45 5 Ekim İtalya - Türkiye 21.45 12 Kasım Türkiye - Belçika 20.00 15 Kasım Fransa - Türkiye 22.45

Çeyrek final hayali, ekim ayındaki iki deplasmandan puan çıkarmaya bağlı. Rakiplerin puan kaybetmesi ve averajın düzelmesi de şart. Federasyonun da Belçika ve İtalya maçlarından sonra teknik direktörün durumunu değerlendireceği iddia ediliyor.