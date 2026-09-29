Son Mühür/Hüseyin Demir Türk futbolunun sorunları ve çözüm önerileri, İstanbul’da düzenlenecek “Dünya Kupası Sonrası Türk Futbolu Analizi” çalıştayında ele alındı. Kadıköy Caferağa’daki Barış Manço Kültür Merkezi’nde iki gün süren etkinlik, daha güçlü bir Türk futbolu için bilimsel bakış ve ortak akıl temelinde öneriler geliştirilmesi hedeflendi.

FutbolEkonomi öncülüğünde gerçekleşti!

Marmara Üniversitesi BESYO Mezunlar Derneği (MÜBESYOM), Kadıköy Belediyesi, FutbolEkonomi ve Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi’nin (FESAM) paydaşları arasında yer aldığı çalıştayın koordinatörlüğünü Müslüm Gülhan üstlendi.

Dört ana başlıkta değerlendirmeye alındı!

Çalıştayın ilk başlığını Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapısal sorunları ve kurumsallaşması oluşturdu. Bu kapsamda federasyonun işleyişi, genel kurul yapısı, kurulların demokratik oluşumu ve Merkez Hakem Kurulu’nun yapısı tartışıldı.

Kulüplerin yapısal sorunları değerlendirildi!

Kulüplerin yapısal sorunlarına ayrılan oturumlarda, başkan ve yönetimlerin yetki ve sorumlulukları, kulüplerin mali analizleri, transfer politikaları ve altyapıya ilişkin sorumlulukları değerlendirildi.

Finansal fair play sorunları konuşuldu!

Türk futbolunun finansal sorunları ve borç sarmalı da çalıştayın temel gündemleri arasında yer aldı. Yayın gelirlerinin dağılımı, sermaye artırımları, lig gelirleri, transferlerden kaynaklanan zararlar ve finansal fair play sorunları bu başlık altında ele alındı.

Altyapılar tartışıldı!

Teknik analiz oturumlarında ise Türk futbolunun rekabet sorunları, altyapıda oyuncu yetiştirme süreçleri ve yetiştirici yapıdan yarışmacı yapıya geçiş üzerinde duruldu. Taktiksel oyun anlayışı ve yabancı oyuncu konusu da tartışıldı.

Akademisyenler ve futbol ekonomi uzmanları bir araya geldi!

Akademisyenler ve futbol ekonomisi uzmanları bir araya gelirken Çalıştayın bilim kurulunda Prof. Dr. Ayşe Türksoy, Prof. Dr. Lale Orta, Prof. Dr. Ali Kızılet, Prof. Dr. Turgay Biçer, Prof. Dr. Çiğdem Bulgan ve Prof. Dr. Sinan Bozkurt’un da aralarında bulunduğu akademisyenler yer aldı. Oturumların moderatörlüğünü Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Mete İkiz, Tuğrul Akşar ve Prof. Dr. Sinan Bozkurt üstlendi.