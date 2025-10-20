15 Ekim 2024 tarihinde 50 yaşında yaşamını yitiren Hasan Yalnızoğlu, bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Spor alanındaki başarılarının ardından dans ve oyunculuk kariyerinde de yer alan Yalnızoğlu, bir dönem Anadolu Ateşi grubunda baş dansçı olarak görev yaptı. “Survivor” yarışmasıyla da geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Küçük kızına eğitim desteği

Yalnızoğlu’nun vefatının ardından geride bıraktığı 8 yaşındaki kızına ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Acun Ilıcalı, sanatçının küçük kızının eğitim hayatının kesintiye uğramaması için üniversiteye kadar tüm eğitim masraflarını üstlendi. Bu desteğin uzun süre kamuoyuna yansıtılmadığı, Ilıcalı’nın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

Gösterişten uzak destek

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre Acun Ilıcalı, bu desteği sessiz bir şekilde gerçekleştirdi ve konunun duyulmasını istemedi.