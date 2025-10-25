Son Mühür - Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, olağanüstü genel kurul toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Salonda alkışlar yükseldi

Murat Salar, yaptığı açıklamada, "Diğer borçlar kaleminin 4 Milyar 129 Milyon TL olarak gördüğümüz kalemin, yaklaşık 3 Milyar 510 Milyon TL'si başkanımız Sayın Ali Koç beyefendiye, kulübümüzün olan şahsi borcudur. Sayın başkanımız, çokça defa, kamuoyu önünde şu cümleyi kullanmıştır, "Benim Fenerbahçe'den herhangi bir alacağım yoktur." dedi. Salar’ın bu sözleri üzerine salonda büyük bir alkış koptu.