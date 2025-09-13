Son Mühür - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Domenico Tedesco’nun imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu camiaya şampiyonluk borcumuz var, bunu bu sene ödeyeceğiz. Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi görebilirsiniz. Jose Mourinho ile yolları ayırdıktan sonra kurduğumuz kadronun DNA'sına ve taraftarın coşkulu futbol beklentisine uygun bir teknik adam seçmemiz gerekiyordu. Ortak akılla Domenico Tedesco'yu takımın başına geçirdik. Seçim odaklı düşünmediğimiz için Todesco'yu göreve getirdik. Gelirleri kırdırıp, seçim öncesi bir şeyler yapmaya çalışırdık ama seçim odaklı gitmedik.

Tedesco'ya Bundesliga, Premier Lig ve La Liga'dan teklifler geldi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapma motivasyonu onu çok etkiledi. Kendisine teşekkür ederim. Bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inanıyoruz.

Kanlı forması ve mücadelesiyle hatırlana Gökhan Gönül de aramıza katıldı. Daha önce 'Bir gün yollarımızın kesişmesini diliyorum' demişim ve bugün yollarımız kesişti."