Son Mühür - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Domenico Tedesco’nun imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Ali Koç’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Bu camiaya şampiyonluk borcumuz var, bunu bu sene ödeyeceğiz. Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi görebilirsiniz. Jose Mourinho ile yolları ayırdıktan sonra kurduğumuz kadronun DNA'sına ve taraftarın coşkulu futbol beklentisine uygun bir teknik adam seçmemiz gerekiyordu. Ortak akılla Domenico Tedesco'yu takımın başına geçirdik. Seçim odaklı düşünmediğimiz için Todesco'yu göreve getirdik. Gelirleri kırdırıp, seçim öncesi bir şeyler yapmaya çalışırdık ama seçim odaklı gitmedik.
Tedesco'ya Bundesliga, Premier Lig ve La Liga'dan teklifler geldi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapma motivasyonu onu çok etkiledi. Kendisine teşekkür ederim. Bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inanıyoruz.
Kanlı forması ve mücadelesiyle hatırlana Gökhan Gönül de aramıza katıldı. Daha önce 'Bir gün yollarımızın kesişmesini diliyorum' demişim ve bugün yollarımız kesişti."
Seçim süreciyle ilgili de konuşan Koç, şunları ifade etti:
"İki başkan adayından canlı yayın teklifi gelirse ben kabul ederim. Seçimi farklı da kazanabiliriz, farklı da kaybedebiliriz. Kafa kafaya da gidebilir. Çünkü kararsız sayısı çok yüksek. Her türlü sonuca açık bir seçime giriyoruz. Ama biz kazanacağımıza inanıyoruz. Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak. Suçsa suçumuz bu. Bu kulübü Avrupa'da iflasa en yakın durumda aldık ve 7 senede finansal açıdan bambaşka bir yere getirdik. Tek başarısızlığımız futbolda şampiyonluk yaşayamamak. Onun da sebepleri sadece yönetim, transferler değil."
Galatasaray'a gönderme yaptı
"Rakibimiz, başka bir kaleciyi Donnarumma'dan daha pahalıya aldı. Donnarumma bu ya! Ama bunu kendi medya mensuplarına çok güzel yutturuyorlar. Hiçbir eleştiri olmuyor. Ben aynı kaleciye 33+3 milyon euro versem başıma neler gelirdi acaba! Herhalde karşınıza çıkamazdım."