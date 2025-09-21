Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişiğindeki alanda kurulan sandıklarda oyunu kullanan Ali Koç, kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyunu 29 numaralı sandıkta kullanan Koç, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor. Birkaç saat sonra bitecek, sonra da sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe için hayırlı, uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım" dedi. Koç, ayrıca şu ana kadarki katılımın beklenenin altında olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bu Sene Göreceksiniz, Şampiyon Olacağız"

Açıklamalarının devamında camiaya şampiyonluk sözü veren Ali Koç, "Biz bu sene göreceksiniz, Allah’ın izniyle her şeye rağmen şampiyon olacağız. Bu iddiayı ilk defa yapıyorum, ilk defa bu sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.