Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 1. haftasından ertelenen karşılaşmada Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile Chobani Stadyumu’nda karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, uzatma dakikalarında yediği golün ardından maçın son anlarında penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın oyunu sürdürme kararı aldı. Bu kararın ardından tribünde bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un büyük bir öfke yaşadığı ve el hareketleriyle tepkisini dile getirdiği gözlendi.

Gündem oldu

Ali Koç’un tepkisinin kameralara yansıyan anları, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Kısa sürede gündeme oturan görüntüler, futbolseverler arasında yoğun tartışmalara yol açtı.