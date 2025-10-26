ODTÜ Matematik Bölümü’nün unutulmaz isimlerinden biri olan Ali Doğanaksoy’un vefat haberi, üniversite camiasında ve sosyal medya platformlarında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Doğanaksoy, sadece ders anlatan bir akademisyen olarak değil, öğrencileriyle kurduğu yakın bağ, esprili ve ilham verici ders üslubuyla da tanınıyor. Mimarlık ve şehir-bölge planlama bölümlerinde verdiği matematik dersleri sayesinde nesiller boyunca binlerce öğrenciye dokundu. Onun derslerini alan öğrenciler, matematiğe bakış açılarını değiştiren ve öğrenmeyi eğlenceli hale getiren bir hoca olarak kendisini hep saygı ve sevgiyle anıyor.

Ali Doğanaksoy Kimdir?

Ali Doğanaksoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalıştı. Analitik düşünme teknikleri, grafik teorisi ve temel matematik konularındaki akademik donanımıyla öne çıktı. ODTÜ’deki görev süresi boyunca pek çok öğrenciye ders verdi, ayrıca fakültedeki seminer ve konferanslarla akademik çevreye katkı sundu. Mesleki yaşamında matematiği yalnızca formüllerden ibaret görmeyip, öğrencilerini gerçek yaşamla iç içe düşünmeye sevk etti. Akıcı anlatımı, mizahi yaklaşımı ve karakteriyle kurumda derin izler bıraktı.

Neden Vefat Etti?

Ali Doğanaksoy’un vefatı 25 Ekim 2025 tarihinde açıklandı. Ölüm nedeni hakkında üniversite ya da ailesi tarafından net bilgi verilmedi. Ancak, Doğanaksoy’un bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Cenazesi, 26 Ekim Pazar günü Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek. ODTÜ topluluğu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hocanın ardından duygu dolu mesajlar yayımladı. Akademik dünyanın saygı duyulan ismi olarak hatırlanan Ali Doğanaksoy, bilimsel çalışmaları ve insani yaklaşımıyla hafızalarda yaşamaya devam edecek.