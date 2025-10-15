Neo-soul efsanesi D'Angelo, pankreas kanseriyle verdiği uzun mücadelenin ardından 51 yaşında hayatını kaybetti. R&B müziğinin en önemli isimlerinden biri olan sanatçının vefat haberi, müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Grammy ödüllü sanatçının ailesi, onun "olağanüstü dokunaklı müzik mirası" ile hatırlanacağını belirtti.

Asıl adı Michael Eugene Archer olan D'Angelo, pankreas kanseriyle mücadele ettiği dönemde hastanede aylarca tedavi gördü ve vefatından yaklaşık iki hafta önce hospis bakımına alındı. Sanatçının ailesi yaptığı açıklamada, "Ailemizin parlayan yıldızı bu hayattaki ışığını söndürdü" ifadelerini kullanarak, 14 Ekim 2025'te kaybettikleri sevdiklerinin ardından büyük acı çektiklerini dile getirdi.

D'Angelo Neden Öldü?

D'Angelo'nun ölüm nedeni pankreas kanseri olarak açıklandı. Pankreas kanseri, "sessiz katil" olarak da bilinen bu hastalık türü, erken dönemde belirtileri fark edilmeyebileceği için tanı konulması oldukça zor olan bir kanser türüdür. Sanatçının ailesi ve yakın çevresi, hastalığı ile ilgili detayları özel tutmuş ve uzun süre kamuoyundan gizlemişti.

Pankreas kanseri dünya genelinde ciddi bir sağlık sorunu teşkil ediyor. 2021 yılında küresel olarak yarım milyondan fazla yeni vaka tespit edilirken, benzer sayıda ölüm gerçekleşti. Risk faktörleri arasında sigara kullanımı, aile öyküsü, uzun süreli tip 2 diyabet ve kronik pankreatit yer alıyor.

Michael Eugene Archer Kimdir?

Michael Eugene Archer, 11 Şubat 1974 tarihinde Virginia'nın Richmond şehrinde dünyaya geldi. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan D'Angelo, Pentekostal bir ailenin çocuğuydu ve babasının vaiz olduğu kilisede müziğe başladı. Henüz üç yaşındayken piyano çalmaya başlayan genç sanatçı, erken yaşlardan itibaren müzikal yeteneklerini geliştirdi.

D'Angelo, 1990'lı yılların ortalarında müzik kariyerine adım attı ve 1995 yılında çıkardığı ilk albümü "Brown Sugar" ile büyük başarı elde etti. Bu albüm platin sertifikası aldı ve Billboard listelerinde dördüncü sıraya kadar yükseldi. Ardından gelen "Voodoo" albümü 2000 yılında bir numaraya ulaştı ve sanatçıya Grammy ödülü kazandırdı.

Kariyeri boyunca toplamda üç stüdyo albümü çıkaran D'Angelo, dört Grammy ödülünün sahibi oldu. 2014 yılında yayınladığı son albümü "Black Messiah" ile de eleştirmenlerden tam not aldı ve yine Grammy ödülü kazandı. Sanatçının "Untitled (How Does It Feel)" klibindeki çıplak görüntüleriyle dikkat çeken performansı, müzik tarihinin en konuşulan kliplerinden biri haline geldi.