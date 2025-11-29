İstanbul Beşiktaş’ta uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kaçmaya çalıştığı sırada ekip otosuna çarptı.

Olay, 28 Kasım Cuma günü saat 02.00 sıralarında Balmumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Şüpheli sürücü Muhammet Hamza A. (21) ve arkasındaki Yakup I. (23), çarpmanın ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kazada yaralanan olmadı

Motosikletin ekip aracına çarpmasına rağmen kazada yaralanan olmadı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemenin ardından şüphelileri sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Üst aramasında 2 çakı ele geçirildi

Gözaltına alınan iki kişinin üst aramasında 2 çakı bulundu. Ele geçirilen çakılar muhafaza altına alınırken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ehliyetsiz sürücüye ceza, motosiklete el koyuldu

Yapılan kontrollerde sürücü Muhammet Hamza A.’nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye idari para cezası uygulandı. Muayenesiz olduğu belirlenen motosiklet ise otoparka çekildi.

Şüphelilerin 12 ayrı suç kaydı çıktı

Emniyet incelemesinde sürücü Muhammet Hamza A.’nın “uyuşturucu madde kullanmak”, “kasten yaralama” ve “suçluyu kayırma” suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Arkasında bulunan Yakup I.’nın ise 3 “kasten yaralama”, 2 “yağma-gasp”, “açıktan hırsızlık”, “uyuşturucu madde kullanmak”, “reşit olmayanla cinsel ilişki” ve “çocuğun kaçırılması/alıkonması” suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Savcılık kararıyla serbest bırakıldılar

İki şüpheli hakkında ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.