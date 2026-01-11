Olay, saat 22.00 sıralarında Yedieylül Yolu Caddesi’nde, belediye binası yakınlarında meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı yerinden koptu ve yola düştü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

Ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri ise kopan çatı parçalarına müdahalede bulundu.

Araç ve tabelada hasar oluştu

Çatıdan kopan parçalar nedeniyle park halindeki bir kamyonet ile bir iş yerinin tabelasında hasar meydana geldi. Kopan çatı parçaları itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.