İzmir’in Bayındır ilçesinde sakin bir gün, Hasköy Mahallesi’nden yükselen alevlerle yerini korku dolu anlara bıraktı. 57 yaşındaki İbrahim G.’ye ait müstakil ikamette, henüz teknik nedeni saptanamayan bir yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, mahalle sakinlerinin dikkati ve hızlı refleksi olası bir can kaybının önüne geçti. Çevredeki vatandaşların büyük bir dayanışma örneği sergilediği olayda, ev sahibi alevlerin arasından sağ salim kurtarıldı.

Mahalleli seferber oldu: Alevlerin arasından kurtarma operasyonu

Hasköy Mahallesi sakinleri, komşuları İbrahim G.’nin evinden dumanların yükseldiğini fark eder etmez durumu yetkililere bildirmekle kalmayıp, alevlere karşı zamanla yarıştı. İçeride birinin olduğunu bilen mahalleli, yoğun duman ve ısıya rağmen fedakarlık göstererek İbrahim G.’yi evden dışarı çıkarmayı başardı. Olay yerinde bekletilen ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından, 57 yaşındaki ev sahibinin vücudunda hafif yaralanmalar olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla ivedilikle Bayındır Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Müstakil ev küllerinden geriye harabe kaldı

Yangın ihbarının sisteme düşmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, rüzgarın da etkisiyle çevre binalara sıçrama riski taşıyan yangını kontrol altına almak için yoğun bir mesai harcadı. Ekiplerin profesyonel müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Ancak yangının şiddeti nedeniyle müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; eşyalar ve binanın fiziki yapısı küle döndü.

Güvenlik güçleri soruşturma başlattı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik kordonu oluştururken, yangının çıkış kaynağını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. İtfaiye erlerinin hazırlayacağı teknik rapor doğrultusunda, yangının elektrik kontağından mı yoksa başka bir ihmalden mi kaynaklandığı netlik kazanacak. Hastanede tedavisi süren İbrahim G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evini kaybeden vatandaşın mağduriyetine ilişkin yerel makamların incelemeleri sürüyor.