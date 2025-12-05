Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kısa süre önce trafik kazasında şehit olan polis memurları için lokma döktürüldü, vatandaşlara çay ve pilav ikram edildi. Sevgi Yolu Pazar Camii önünde kurulan lokma araçlarında hazırlanan lokmalar gün boyunca dağıtıldı.

Cami’de mevlit okutuldu, toplu dualar edildi

Cuma namazı öncesinde Pazar Camii’nde mevlit okutuldu ve şehit polisler için dualar edildi. İlçe halkı ve emniyet personeli programa yoğun katılım gösterdi.

Bölge Trafik Müdürlüğü önünde kurban kesildi

Mevlidin ardından Alaşehir Bölge Trafik Müdürlüğü önünde, benzer acıların yeniden yaşanmaması temennisiyle kurban kesildi. Törene kaymakam, garnizon komutanı, Manisa İl Emniyet Müdürü, belediye başkanı, başsavcı, jandarma komutanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek’in duasıyla sona erdi.