Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri kontrol altına almak için bölgeye sevk edilen ekipler yoğun çaba harcıyor.

Yangın gece saatlerinde başladı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Alanya-Gazipaşa yolu üzerindeki Ali Efendi Mahallesi Boyalık mevkiinde çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

Rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor

Bölgedeki şiddetli rüzgar, yangının daha geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Yetkililer, alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler karadan müdahale ediyor

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiyesi karadan müdahale ediyor. İş makineleri, arazözler ve çok sayıda personel bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin gece boyunca kesintisiz çalıştığı bildirildi. Çalışmaların sabah saatlerinde havadan müdahaleyle desteklenmesi bekleniyor.