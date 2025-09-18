Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’de “acil ve kalıcı ateşkes” ile sınırsız insani yardım erişimi öngören karar tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı, 14 üyenin kabul oyu vermesine rağmen ABD’nin vetosu nedeniyle reddedildi.

14 üye “evet” dedi, ABD “hayır” oyu kullandı

BMGK’de yapılan oylamada, karar tasarısı büyük çoğunluk tarafından desteklendi. Ancak ABD’nin tek “hayır” oyu tasarının geçmesini engelledi. Bu durum, uluslararası kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

ABD temsilcisi: “Kimseyi şaşırtmamalı”

ABD temsilcisi, oylama öncesinde yaptığı açıklamada vetonun sürpriz olmayacağını söyledi. Tasarının Hamas’ı kınamadığını ve İsrail’in kendini savunma hakkını tanımadığını belirterek, bu gerekçelerle karşı çıktıklarını açıkladı.

“Hamas esirleri serbest bırakmadan ateşkes olmaz”

ABD’li diplomat, tasarının Hamas’a destek veren bir yapı içerdiğini ve yanlış anlatıları meşrulaştırdığını savundu. Ayrıca, Hamas tüm esirleri serbest bırakmadıkça Gazze’de ateşkesin mümkün olmayacağını dile getirdi.

İsrail’in işgal planı devrede

Oylamanın, İsrail ordusunun Gazze’de işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi hedefleyen saldırı planını devreye sokmasının hemen ardından yapılması dikkat çekti. İsrail yönetimi, Gazze’nin tamamında kontrol sağlamayı amaçladığını açıklamıştı.

Uluslararası tepki büyüyor

ABD’nin vetosu, Gazze’de süren insani krizin çözümü için umutları zayıflatırken, Konsey üyeleri arasında yeni tartışmalara yol açtı. Dünya kamuoyu ise sivillerin korunması ve yardımların engelsiz ulaşması için somut adımlar atılmasını talep ediyor.