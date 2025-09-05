Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), İstanbul’daki ilçe kongrelerine ilişkin yaptığı başvuru Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) karara bağlandı.

YSK, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir’de kongrelerin yapılmasına engel teşkil eden kararları kaldırarak sürecin devam etmesine hükmetti.

CHP’nin başvurusu YSK gündeminde

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi’ne dair aldığı ihtiyati tedbir kararına dayanılarak, bazı ilçe seçim kurullarınca verilen “kongre yapılamaz” kararlarını YSK’ye taşımıştı.

Parti, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir’de alınan bu kararların hukuka aykırı olduğunu savundu.

2 saatlik toplantı sonrası karar

YSK, CHP’nin başvurusunu bugün gündemine aldı. Öğleden sonra başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü ve 16.40 sularında sona erdi.

Toplantı sonunda YSK, CHP’nin itirazını kabul ederek, söz konusu ilçelerde kongrelerin devam etmesine karar verdi.

CHP: “Tam kanunsuzluk” itirazı

CHP’nin YSK’ye sunduğu dilekçede, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı” niteliğinde olduğu vurgulandı.

Ayrıca, bu karara dayanarak alınan ilçe seçim kurulu kararlarının da “tam kanunsuzluk” teşkil ettiği ifade edildi.

Talep: Kararların iptali

Dilekçede, YSK’den şu taleplerde bulunuldu: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararının, maddi ve hukuki imkansızlık nedeniyle uygulanamayacağının tespiti, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle kaldırılması.

Süreç nasıl ilerleyecek?

YSK’nın verdiği bu kararla birlikte CHP’nin İstanbul’daki kongre sürecinin önündeki engeller kalktı. Şimdi gözler, söz konusu ilçelerde yapılacak kongrelere ve il kongresine çevrildi.