Adana’da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sahibi olduğu iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Olay, 9 Eylül günü Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Bulvarı’ndaki Asal Yapı isimli iş yerinde gerçekleşti.

Şüpheli ateş açtıktan sonra kaçtı

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenen bir kişi ofise girerek Başkan Demirçalı’nın makam koltuğuna tabancayla ateş açtı. Olayın ardından şüpheli kaçtı.

Polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin 37 yaşındaki Ali Mert A. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, zanlının adresine düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Alacak meselesi nedeniyle eylem yaptığını iddia etti

Emniyetteki ifadesinde, şüphelinin hazır su işletmesi sahibi olduğu ve Yüreğir Belediyesi’ne daha önce gerçekleştirdikleri satışların ödemesini alamadıklarını öne sürdüğü öğrenildi. Şüpheli, bu nedenle iş yerine silahla ateş ettiğini söyledi.

Tutuklandı

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Mert A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.