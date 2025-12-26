Son Mühür - Megakent İstanbul’da Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), aşırı soğuklara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, İstanbul’daki bulutlu havanın yerini, bugünden itibaren İzlanda kaynaklı soğuk hava ve fırtınanın alacağı ifade edildi.

Hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek

Tahminlere göre, İstanbul ve Türkiye’nin kuzey ile iç kesimleri, İzlanda kaynaklı peş peşe gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına girecek. Soğuk havanın önümüzdeki 6-8 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise bu geceden itibaren düşerek yaklaşık 5 dereceye, bazı bölgelerde ise dondurucu 0 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor.

11 ilçe beyaza bürünecek

Ayrıca AKOM, rüzgarın zaman zaman 30-60 km/s hızla fırtına şeklinde etkili olmasının ve aralıklı yağış geçişlerinin görüleceğinin öngörüldüğünü belirtti. Şehrin büyük bölümünde yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı, ancak Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer ile Anadolu Yakası’nda yüksek kesimler olan Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla’da karla karışık yağmur veya hafif kar şeklinde görülebileceği ifade edildi. Bu nedenle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

AKOM'dan uyarı

Ayrıca AKOM, soğuk hava ve olası kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmasını, mesai saatleri dışında nöbetçi personel bulundurulmasını ve AKOM ile BEUS mesajları doğrultusunda yollarda gerekli müdahalelerin yapılmasını tavsiye etti.