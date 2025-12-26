Son Mühür - MİT koordinasyonunda, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle, vatandaşların kişisel verilerini hedefleyen ve kamu kurumlarına izinsiz erişim sağlamaya çalışan yasa dışı bir yapılanmaya karşı kapsamlı bir siber casusluk operasyonu düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Karabük’te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda siber suç şebekesinin dört üyesi gözaltına alındı.
Yasa dışı veri aktarımı tespit edildi
MİT’in incelemeleri sonucunda, vatandaşlara ait kişisel verilere izinsiz erişim sağlandığı ve yasa dışı veri aktarımının sistematik bir casusluk faaliyetine dönüştüğü tespit edildi. Yapının, terör örgütleri ve organize suç örgütleri tarafından operasyonel amaçlarla kullanılmaya uygun olduğu değerlendirildi. Yeni bulgular doğrultusunda soruşturma genişletilirken, siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı oluşumların tespit ve takibi de sürdürüldü. MİT tarafından yürütülen operasyonlarda ulusal siber güvenliği tehdit eden unsurlara karşı gerekli teknik destek Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) tarafından sağlandı. Operasyon kapsamında veri depolama cihazları ve örgütsel iletişimde kullanılan teknik ekipmanlara el konuldu. Ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alınarak, parola ve diğer erişim engelleri aşıldı. Şifreli cihaz içerikleri çözümlenerek soruşturma sürecinde dijital delil olarak değerlendirildi.
Ödemeler yurtdışına yönlendirildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, yasa dışı gelirlerin kripto varlık transferleri aracılığıyla parçalara bölündüğü, ödemelerin yurt dışı merkezli platformlara yönlendirildiği ve para hareketlerinin çok aşamalı transfer yöntemleriyle gizlendiği belirlendi. Söz konusu finansal hareketlerin soruşturma kapsamında kayıt altına alındığı bildirildi.
Tutuklanarak cezaevine gönderildiler
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa dışı yollarla elde edilen verileri barındıran ve terör örgütleri dahil olmak üzere isteyen herkesin erişimine ve kullanımına açık olduğu belirlenen 8 internet sitesi ise ele geçirilerek erişime kapatıldı.