Son Mühür - MİT koordinasyonunda, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle, vatandaşların kişisel verilerini hedefleyen ve kamu kurumlarına izinsiz erişim sağlamaya çalışan yasa dışı bir yapılanmaya karşı kapsamlı bir siber casusluk operasyonu düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Karabük’te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda siber suç şebekesinin dört üyesi gözaltına alındı.

MİT’in incelemeleri sonucunda, vatandaşlara ait kişisel verilere izinsiz erişim sağlandığı ve yasa dışı veri aktarımının sistematik bir casusluk faaliyetine dönüştüğü tespit edildi. Yapının, terör örgütleri ve organize suç örgütleri tarafından operasyonel amaçlarla kullanılmaya uygun olduğu değerlendirildi. Yeni bulgular doğrultusunda soruşturma genişletilirken, siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı oluşumların tespit ve takibi de sürdürüldü. MİT tarafından yürütülen operasyonlarda ulusal siber güvenliği tehdit eden unsurlara karşı gerekli teknik destek Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) tarafından sağlandı. Operasyon kapsamında veri depolama cihazları ve örgütsel iletişimde kullanılan teknik ekipmanlara el konuldu. Ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alınarak, parola ve diğer erişim engelleri aşıldı. Şifreli cihaz içerikleri çözümlenerek soruşturma sürecinde dijital delil olarak değerlendirildi.

Ödemeler yurtdışına yönlendirildi