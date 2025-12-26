Son Mühür - TFF, bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen, 11’i üst klasman olmak üzere 42 temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Soruşturma sürecinde istifa eden 33 temsilci hakkında ise bahis oynayıp oynamadıklarının tespiti amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na yazı gönderildi.

TFF'den açıklama

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir.''

İşte o isimler: