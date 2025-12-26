Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. TFF tarafından yapılan açıklamada, futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları gerekçesiyle; 11’i üst klasman, 21’i klasman, 2’si yeni klasman ve 8’i federasyon güvenlik ile akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 kişinin tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca federasyon, yürütülen bahis soruşturması kapsamında TFF’ye istifalarını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynamadıklarının tespit edilmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na resmi yazı gönderildiğini açıkladı. PFDK’ye sevk edilen temsilciler şu şekilde sıralandı: ÜST KLASMAN: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren KLASMAN: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntaş, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın FEDERASYON GÜVENLİK VE AKREDİTASYON: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas YENİ KLASMAN: Önder Algül, Sertaç Erdem Aralarında Palabıyık da var Öte yandan TFF, 9 hakemi de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Sevk edilen hakemler arasında Süper Lig hakemi Ali Palabıyık da yer alıyor. Söz konusu hakemlerin isimleri şöyle: SÜPER LİG: Ali Palabıyık KLASMAN HAKEMİ: Alper Oran, Erhan Kutlu KLASMAN YARDIMCI HAKEMİ: Ali Tuna, Berkay Daban, Halit Karacabay, Okan Akbal, Sedat Etik İL HAKEMİ: Yusuf Bozdoğan Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen, 5’i üst klasman olmak üzere toplam 30 gözlemcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıklamıştı.