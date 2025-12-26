Son Mühür - İplik operatörü, liman forklift operatörü, bitkisel yağ üretim operatörü, çimento üretim elemanı ve doğalgaz sayaç sökme-takma elemanının da aralarında bulunduğu toplam 66 meslek için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Buna göre, Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan kişiler 12 ayın sonunda bu mesleklerde çalıştırılamayacak. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen iş kollarına ilişkin 2019/1 ve 2021/1 sayılı tebliğlerde değişiklik öngören düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle birlikte, söz konusu mesleklerde belgelendirme zorunluluğu resmen genişletilmiş oldu.

2019/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre; tehlikeli ve çok tehlikeli işler arasında yer alan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanmış ve aralarında ağır vasıta tecrübe sürücüsü, armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı, deri işlenti operatörü, iplik operatörü ile liman forklift operatörünün de bulunduğu 26 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

2021/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre ise yine tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer alan, standardı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ve aralarında bitkisel yağ üretim operatörü, çimento üretim elemanı, doğal gaz sayaç sökme-takma elemanı, elektrik tesisatçısı ve presçinin de bulunduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan kişiler bugünden itibaren 12 ay sonra istihdam edilemeyecek.

Ustalık, diploma ve kurs bitirme belgesi olanlar için geçerli değil