Son Mühür- Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak’ın da bağlı olduğu Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında üç aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Mahkeme kararıyla birlikte söz konusu şirketlerin tüm taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının devri ikinci bir emre kadar yasaklandı. Ayrıca rehin verilmesi, kefalet oluşturulması ve taşınmaz satış işlemleri mahkeme iznine tabi tutuldu.

İcra işlemleri durduruldu, yeni takipler yapılamayacak

24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla şirketler aleyhine hiçbir yeni icra takibi başlatılamayacak. Mevcut icra ve iflas işlemleri de geçici olarak durduruldu. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için mali denetim konusunda uzman bir konkordato komiseri atandı.

Avrupa’ya ihracat yapıyordu, ödüllü markaydı

Merkezi Bursa’da bulunan Mavi Ay Yatak, Turkuaz Yatak Baza bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Şirket, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat yaparak Türkiye’nin önde gelen yatak üreticileri arasında yer aldı.

1980 yılında kurulan firma, Türkiye’nin ilk fermuarlı yatak kılıfı üreticisi olarak sektörde öncü konuma gelmişti. 1989 yılında ihracat başarıları sayesinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “ilk 40 ihracatçı firma” arasında gösterilerek ödül aldı.

KOBİ ve Girişimcilik Ödülü’nün sahibi olmuştu

İkinci kuşağın yönetimi devralmasıyla ürün gamını genişleten Mavi Ay Yatak, kısa sürede Türkiye genelindeki 3.600 işletme arasında öne çıkarak “KOBİ ve Girişimcilik Ödülü”ne layık görüldü.

Şirketin hedefi Asya ve Avrupa’da lider olmaktı

Mavi Ay Yatak, hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda büyüme hedefiyle “Asya ve Avrupa’nın en büyük yatak üreticisi olma” vizyonunu benimsiyordu. Ancak son yıllarda yaşanan döviz dalgalanmaları, artan üretim maliyetleri ve iç piyasadaki daralma şirketin finansal dengesini sarstı.

Uzmanlara göre konkordato süreci, firmaya mali yapısını yeniden düzenleme ve alacaklılarla anlaşma fırsatı sunacak.

Üç aylık kritik dönem başladı

Mahkemenin verdiği üç aylık geçici mühlet süresince Mavi Ay Yatak ve bağlı şirketler, borçlarını yeniden yapılandırarak finansal dengelerini düzeltmeye çalışacak. Bu sürecin olumlu sonuçlanmaması durumunda ise şirketin iflas sürecine girmesi gündeme gelebilecek.