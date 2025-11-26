Afganistan’da Taliban yönetimi tarafından cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik geniş kapsamlı bir genel af kararı hayata geçirildi. Afganistan Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde yürütülen uygulama kapsamında binlerce mahkumun ceza infaz sürecinin değiştirildiğii duyurdu.

Özel delegasyon çalışma yürüttü

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Mahkeme Şurası’nın talimatları doğrultusunda oluşturulan özel bir heyet, cezaevlerinde bulunan mahkumların dosyalarını tek tek inceleyerek kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda, genel af kapsamına alınan 3 bin 204 mahkûm cezaevlerinden tahliye edildi.

Binlerce kişi için ceza indirimi uygulandı

Açıklamada ayrıca, af kapsamına tam olarak dahil edilmeyen ancak şartları uygun görülen 4 bin 317 mahkûmun ise mevcut cezalarında indirime gidildiği belirtildi. Uygulamanın, ülke genelindeki tüm ceza infaz kurumlarını kapsayacak şekilde yürütüldüğü vurgulandı.