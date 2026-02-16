Son Mühür- Dijital yayın dünyasında son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Jasmine dizisi için yolun sonu göründü.

Müstehcenlik iddiaları ve yayın standartlarına aykırılık gerekçeleriyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından sıkı bir denetim altına alınan dizi hakkında nihai karar verildi. HBO Max Türkiye, idari yaptırımların ardından platformun yayın politikasında değişikliğe giderek popüler yapımı 18 Şubat Çarşamba akşamı itibarıyla izleyicilerine veda ettirme kararı aldı.

RTÜK incelemesi ve cezai süreçlerin etkisi

HBO Max bünyesinde izleyiciyle buluşan ve içeriğindeki cesur sahneler nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında yer alan Jasmine, Türkiye’deki yayın serüvenini noktalamak zorunda kaldı. RTÜK’ün müstehcen unsurlar ve genel yayın ilkeleriyle uyuşmayan sahneler üzerine başlattığı kapsamlı inceleme sonucunda, platforma ilk bölümlerin hemen ardından ağır bir idari para cezası kesilmişti. Yaşanan bu hukuki ve idari süreçlerin ardından dizinin, belirlenen takvim doğrultusunda Türkiye kütüphanesinden tamamen temizleneceği kesinleşti.

Dijital platformdan duygusal veda mesajı

Yayından kaldırma kararının netleşmesiyle birlikte HBO Max Türkiye, resmi sosyal medya kanalları üzerinden izleyicilerine bir veda duyurusu gerçekleştirdi. Paylaşılan mesajda, Jasmine’in Türkiye macerasının sona erdiği ancak yapımın uluslararası arenadaki varlığının devam edeceği vurgulandı. "Jasmine, 18 Şubat Çarşamba akşamı veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek" ifadeleriyle dizinin global pazarda yayın hayatını sürdüreceği sinyali verilirken, "Bize hep Yasemin" notuyla dizinin yarattığı etkiye atıfta bulunuldu.

Tartışmaların odağındaki senaryo ve karakterler

Jasmine, ilk bölümünden itibaren erişkinlere hitap eden temaları ve toplumsal değer yargılarını zorlayan anlatım diliyle kamuoyunu ikiye bölmüştü. Başrollerini Asena Keskinci ve Burak Can Aras’ın paylaştığı dizi, ölümcül bir kalp hastalığıyla pençeleşen Yasemin’in hayata tutunma çabasını merkezine alıyordu. Organ nakli bekleyen genç bir kadının zamanla olan yarışını anlatırken, hikâyenin asıl gerilimi üvey kardeşi Tufan ile olan sınırları belirsiz ve saplantılı ilişkisi üzerinden kurgulanmıştı. Bu karanlık ilişkiler ağı, yapımın hem en çok eleştirilen hem de en çok merak edilen unsuru haline gelmişti.