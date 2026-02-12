Star TV'de bugün ilk bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi seyirciden büyük bir ilgi gördü. Dizinin oyuncu kadrosu ve hikâyesi kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşti. İlk bölümde canlandırdığı İnci karakteriyle dikkat çeken isimlerden birisi de başarılı oyuncu Esra Ronabar oldu. Peki Esra Ronabay kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ESRA RONABAR KİMDİR?

Sevdiğim Sensin dizisinde İnci karakterini canlandıran Esra Ronabar, 19 Temmuz 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü'nü kazanan Ronabar, içindeki tiyatro tutkusuna engel olamayarak bu eğitimi yarıda bıraktı.

Rutkay Aziz, Metin Balay ve Altan Erkekli gibi usta isimlerden dersler alarak yeteneğini geliştiren oyuncu, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak profesyonel sanat hayatına adım attı.

DİZİDEKİ ROLÜ VE ÖZEL HAYATI

Sevdiğim Sensin dizisinde İnci karakterine hayat veren Esra Ronabar, ailesine bağlı ancak bir o kadar da karmaşık ve otoriter bir anne profilini çiziyor. Aldur ailesinin düzenini korumaya çalışan İnci, Dicle'nin aileye katılmasıyla sarsılan dengeler arasında kilit bir rol üstleniyor.

Kariyeri boyunca 'Bir İstanbul Masalı', 'Sana Bir Sır Vereceğim', 'Cennet'in Gözyaşları' ve 'Kırmızı Oda' gibi önemli projelerde yer alan oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Esra Ronabar, 7 Temmuz 2006 tarihinden bu yana, 'Ezel' ve 'Yargı' gibi dizilerden tanınan ünlü oyuncu Barış Falay ile evli. Magazin dünyasından uzak, örnek bir aile hayatı süren çiftin 'Mavi Rüzgar' adında bir oğulları bulunuyor.