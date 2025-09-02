Son Mühür - Akaryakıt fiyatlarına haftalar sonra, 27 Ağustos’ta zam yapıldı. Ağustos ayında nispeten durağan seyreden piyasada benzinin litre fiyatı 1,21 TL arttı. Bu artışın ardından motorine de yeni bir zam geleceği ifade edildi.

Tabelaya yansıdı

Sektör kaynakları, motorin litre fiyatına 30 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL’yi aşan bir zam beklentisini dile getirmişti. Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kuru ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Dün, deposunu doldurmak isteyen sürücüler benzini zamlı fiyattan aldı. Uzun süredir zam yapılmayan akaryakıt fiyatlarında 27 Ağustos’ta tabela değişti ve benzine 1 lira 21 kuruşluk zam geldi. Seyahate çıkacaklar ve araç sahipleri, güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarını merak ediyor. İşte 2 Eylül 2025 Salı güncel akaryakıt fiyatları:

2 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL

Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL

Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL