Son Mühür - Brent petrol, yüzde 0,54 değer kaybederek varil başına 64,65 dolara geriledi. Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Geçen hafta sonu motorine yapılan 3 TL’lik zamın ardından akaryakıt fiyatları tabelalarda bir kez daha güncellendi.

Benzine zam

Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 15 kuruş zam geldi ve bu artış tabelalara yansıdı. Peki, 31 Ekim 2025 Cuma günü benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte güncel fiyatlar. 31 Ekim 2025 Akaryakıt fiyatları İstanbul (Avrupa Yakası) Benzin litre fiyatı: 53.49 TL

Motorin litre fiyatı: 55.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL İstanbul (Anadolu Yakası) Benzin litre fiyatı: 53.32 TL

Motorin litre fiyatı: 55.33 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL Ankara Benzin litre fiyatı: 54.35 TL

Motorin litre fiyatı: 56.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL İzmir Benzin litre fiyatı: 54.69 TL

Motorin litre fiyatı: 56.82 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL