Bir dizi ziyaret ve açılış için Batman’a gelen Bakan Mehmet Şimşek, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Vali Ekrem Canalp ile görüşen Şimşek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın açılışına katıldı. Törende; Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, protokol üyeleri, davetliler ve vatandaşlar hazır bulundu. Açılış sonrası Bakan Şimşek, Togg’un T10X modeliyle yeni bulvarda araç kullandı.

“Altyapı en önemli bileşen”

Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada Batman’ın hızlı bir gelişim sürecinde olduğunu belirtti:

“Batman’ımız muhtemelen 7 ila 10 yıl içerisinde, bu gidişle büyükşehir olacak. Büyükşehir demek; büyümek demek, gelişmek demek. Şu anda inşa halinde ve planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var. Kent merkezi çok hızlı bir şekilde kalkınıyor. Altyapı bu gelişimin en önemli bileşenlerinden biri. Açtığımız bu yol, şehrin trafiğini rahatlatacak, ağır tonajlı araçların Diyarbakır yoluna direkt bağlanmasını sağlayacak. Böylece hava kirliliği azalacak, trafik akışı hızlanacak ve yakıttan tasarruf edilecek.”

Batman Çayı Islah Projesi

Bakan Şimşek, açılış programının ardından Silvan kara yolundaki Batman Çayı Islahı 4’üncü kısım başlama törenine de katıldı. Çalışmaların bölge için önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekti.