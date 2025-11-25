Son Mühür- Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi uygulamalarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken motorinde yeni bir fiyat güncellemesi daha yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 44 kuruş indirim uygulandı.

Motorinde gece yarısı indirimi

Pompaya yansıyan indirimin ardından İstanbul’da motorinin litre fiyatı 57 lira 3 kuruşa gerilerken, Ankara’da ise 58 lira 6 kuruştan satışa sunulmaya başlandı. İndirim, özellikle ticari araç kullanıcıları başta olmak üzere tüketiciler tarafından yakından takip edildi.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşturulan işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları ile dolar kurundaki değişim dikkate alınarak rafineri çıkış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplama sonrasında dağıtım şirketleri tarafından belirlenen pompa fiyatları, rekabet koşulları ve serbest piyasa yapısı nedeniyle şehirler ve firmalar arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

EPGİS’ten fiyat açıklamalarına ara

Öte yandan, akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri kamuoyuyla düzenli olarak paylaşan meslek kuruluşlarından EPGİS hakkında EPDK tarafından suç duyurusunda bulunulmasının ardından, sendika dava süreci tamamlanıncaya kadar fiyat değişimlerini duyurmama kararı aldığını açıklamıştı. Bu nedenle son dönemdeki indirim ve zam bilgileri farklı kaynaklar üzerinden takip ediliyor.