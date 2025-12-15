Son Mühür - BAĞ-KUR’luların emeklilik sürecini doğrudan etkileyen ihya uygulamasında, yeni yıl itibarıyla ciddi bir maliyet artışı gündeme geldi. TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle ihya prim oranı yükseltilirken, asgari ücrete yapılacak olası zamlar toplam maliyeti daha da artıracak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, BAĞ-KUR ihya maliyetindeki artışın detaylarını kaleme aldı.
İHYA nedir? Kimler kapsamaya giriyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lular için geçmişte çıkarılan düzenlemelerle borçlar silinmiş, ancak borcun bağlı olduğu sigortalılık süreleri durdurulmuştu. Bu durdurulan süreler, emeklilik hesaplamasına dahil edilmiyor. BAĞ-KUR’lulara tanınan ihya hakkı sayesinde, mali durumları elverdiğinde bu durdurulan sürelerin primlerini ödeyerek sigortalılıklarını yeniden geçerli kılabiliyor. İhya edilen günler ise emeklilik hesabına dahil ediliyor.
İHYA'da prim oranı ne kadar?
Yeni düzenlemeyle BAĞ-KUR ihya primlerinde esas alınan oran yükseltildi. Önceden ihya için asgari ücretin yüzde 34,75’i kadar prim ödenirken, 1 Ocak 2026’dan itibaren bu oran yüzde 45’e çıkacak.
Bu değişiklikle birlikte:
Mevcut durumda 1 günlük ihya primi 301,23 TL iken, asgari ücrete zam yapılmasa bile 2026’dan itibaren bu tutar 390,08 TL’ye yükselecek. Böylece ihya maliyeti, zam olmasa dahi yüzde 29,5 oranında artmış olacak.
Asgari ücret zammının etkisi
- Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa 1 günlük ihya primi 487,60 TL
- Yüzde 30 zam yapılırsa 507,11 TL olacak
- Bu senaryolarda toplam ihya maliyetindeki artış:
- Yüzde 25 zamda yüzde 61,87
- Yüzde 30 zamda yüzde 68,35 seviyesine ulaşıyor.
Üç yıllık ihya süresinin maliyeti en az 200 bin lira artacak:
İhya maliyetindeki artış, uzun sürelerde daha belirgin hale geliyor. Örneğin, prim borcu nedeniyle 3 yıl (1080 gün) sigortalılık süresi durdurulan bir BAĞ-KUR’lu, 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yaparsa, bu süreyi 325.328,40 TL ödeyerek ihya edebilecek.
2026 yılına kalırsa ne olacak?
Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması durumunda ihya ödemesi 526.608 TL, yüzde 30 zamda ise 547.678,80 TL olacak. Böylece ihya maliyeti, zam oranına göre en az 201 bin TL, en fazla 222 bin TL’yi aşan bir artış gösterecek.
Başvuruyu aralıkta yapanlar ödemeyi nisan ayında gerçekleştirecek:
31 Aralık 2025’e kadar ihya başvurusu yapanlara SGK tarafından borç tutarı bildirilecek. Tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödeme yapılırsa ihya işlemi tamamlanacak. Yani aralık ayında başvuru yapan bir kişi, ödemeyi nisan ayına kadar yapabilecek. Hak sahipleri de ihya hakkından faydalanabilecek.