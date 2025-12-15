İhya maliyetindeki artış, uzun sürelerde daha belirgin hale geliyor. Örneğin, prim borcu nedeniyle 3 yıl (1080 gün) sigortalılık süresi durdurulan bir BAĞ-KUR’lu, 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yaparsa, bu süreyi 325.328,40 TL ödeyerek ihya edebilecek.

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması durumunda ihya ödemesi 526.608 TL, yüzde 30 zamda ise 547.678,80 TL olacak. Böylece ihya maliyeti, zam oranına göre en az 201 bin TL, en fazla 222 bin TL’yi aşan bir artış gösterecek.

Başvuruyu aralıkta yapanlar ödemeyi nisan ayında gerçekleştirecek: