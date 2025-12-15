Son Mühür/ Emine Kulak- Beste Temel- Kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Durbay’ın vefatı Manisa’da ve siyaset dünyasında büyük üzüntü yarattı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Gülşah Durbay için ilk tören, Şehzadeler Belediyesi hizmet binası önünde düzenlendi. Belediye binası önünde gerçekleştirilen törende Durbay’ın özgeçmişi okunurken, mesai arkadaşları ve belediye çalışanları duygu dolu anlar yaşadı. Törende sevenleri ve yol arkadaşları, Durbay’ı alkışlarla uğurladı.

SEVENLERİ VE YAKINLARI SAF TUTTU

Belediye önündeki törenin ardından Durbay’ın cenazesi, Hatuniye Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, çok sayıda oda başkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Camii ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Manisalılar Durbay’a son görevlerini yerine getirmek için saf tuttu.

Cenaze namazı öncesinde ve sonrasında Durbay’ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Partililer ve vatandaşlar, Gülşah Durbay’ın yerel yönetimdeki çalışmaları, sosyal projelere verdiği önem ve halkla kurduğu yakın ilişkiyi vurgulayarak duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Gülşah Durbay’ın vefatı, Şehzadeler’de ve Manisa genelinde derin bir boşluk bırakırken, sevenleri onu çalışkanlığı, mücadelesi ve kente duyduğu sevgiyle hatırlayacaklarını ifade etti.