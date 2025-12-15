Son Mühür- Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açılan davada duruşma tarihi belirlendi.

İlk duruşma ocak ayında

İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşmasının, 15 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00’de yapılacağı bildirildi. Duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

Karar duruşmada açıklanmayacak

Mahkeme sürecine ilişkin edinilen bilgilere göre, duruşma sonunda bir karar verilse dahi bu karar tarafların yüzüne karşı okunmayacak. Mahkemenin hükmü, ilerleyen süreçte yazılı olarak taraflara tebliğ edilecek.

Dava yürütmenin durdurulması talebine dayanıyor

Söz konusu dava, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline yönelik işlemin yürütmesine ilişkin yaptığı itiraz kapsamında açıldı. Mahkeme, itiraz doğrultusunda idari işlemin hukuka uygunluğunu değerlendirecek.