Son Mühür- Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Reklam Kurulu yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik denetim ve yaptırımlarını sürdürüyor. Kurulun 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen 364 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar içerikleri toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Toplantıda yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve kullanıcıları çeşitli yasa dışı internet sitelerine yönlendirdiği belirlenen, yüksek takipçi sayısına sahip 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verildi. Söz konusu kararın, yasa dışı reklam faaliyetlerinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

Adli süreç için girişimler başlatıldı

Reklam Kurulu ayrıca, erişim engeli getirilen sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına hükmetti. Bu kapsamda, sürecin hem idari hem de adli boyutlarıyla takip edileceği bildirildi.

“Denetimler kararlılıkla sürecek”

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele hedefi doğrultusunda denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, özellikle gençlerin yasa dışı bahis ve kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasının öncelikli amaçlar arasında yer aldığı ifade edildi.