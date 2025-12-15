Son Mühür- Hatay’ın Antakya ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, kent genelinde hissedildi.

AFAD verileri paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin teknik bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü Antakya

AFAD verilerine göre sarsıntının merkez üssü Hatay’ın Antakya ilçesi olarak belirlendi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Saat 12.20’de meydana geldi

Deprem, 15 Aralık 2025 tarihinde saat 12.20’de kaydedildi. Sarsıntının ardından bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı.

İlk belirlemelere göre olumsuzluk yok

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...