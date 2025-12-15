Son Mühür - Nevşin Mengü, programında son dönemde gündeme gelen kadın spikerlerle ilgili yaptığı yorumlarla gündemin odağına oturdu. Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile bir kez telefonda görüştüğünü de aktaran Mengü, ifadeleriyle dikkat çekti.

Nevşin Mengü konuşmasında şunları söyledi:

"Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili inanılmaz bir itibarının üzerinden geçtiler ya! Ela Rümeysa Cebeci'yle bir defa konuşmuştum. Bu Habertürk Köpek katliamı olsun diye büyük bir çaba harcadı. Ela Rümeysa Cebeci bülteninde de bu konu konuşuldu"

''Ela Rümeysa Cebeci sembolü oldu''

"Ben de yayınlarda eleştirmiştim beni aradı. Bir kere köpekler havlamış o da korkmuş. Fakat şeyi de anlattı; babasının dindar olduğunu anlattı. Kendisinin imam hatip lisesi mezunu olduğunu söyledi. Olabilir hiçbir anlam ifade etmez. Fakat Ela Rümeysa Cebeci bu yeni janranın bir tür sembolü gibi oldu. Şimdi spiker ya bu arkadaşlar 90'lar televizyonculuğunda çok güzel kadınlar modası vardı ama haberde pek böyle giyinilmezdi.

''Hep kalça fotoğrafı''

''Ela da tek temsilcisi değil. Tüm kanallarda böyle ilginç kıyafet seçimleri... Bakıyorum, Ela gibi arkadaşlara; her sabah Instagram’a fotoğraf koyuyolar, ama hep kalça fotoğrafı! Bana enteresan geliyor bu kadın arkadaşların kalçasının her kıvrımını öğrendik. İlginç bir seçim. Günaydın deyip neden kalçasının fotoğrafını Instagram'a koyar?"