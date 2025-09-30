Son Mühür/ Osman Günden - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanan akademik bir araştırmada Kınık Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Ar-Ge ve ihracat potansiyeliyle Türkiye’de Teknopark kurulumu için en uygun bölgelerden biri olarak belirlendi. Çalışma, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı Arda Bahçeci ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Önder Belgin tarafından hazırlandı.

Bilimsel kriterlerle yapılan değerlendirme

Araştırmada OSB’lerin uygunluğu; Ar-Ge yatırımları, ihracat kapasitesi, patent ve marka üretme gücü ile yenilikçilik göstergeleri üzerinden incelendi. Yapılan ölçümler sonucunda Kınık OSB; Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB ile Asım Kibar OSB ile birlikte Teknopark kurulumu için en uygun bölgeler arasında yer aldı.

Ekmekçioğlu: “Kınık OSB stratejik bir merkez”

Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, araştırmanın Kınık OSB’nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Genç sayılabilecek bir OSB olmamıza rağmen kısa sürede büyük yatırımlara ev sahipliği yapıyoruz. 1 milyar TL’yi aşan yatırımlarla tesisler tamamlandığında bölgemiz ekonomiye daha fazla katkı sağlayacak. Yatırımcı ilgisi, altyapımızın sağlamlığı ve sanayiyle üniversiteyi buluşturma potansiyelimiz Teknopark için bizi doğal bir aday haline getiriyor” dedi.

Yatırımlar hız kesmeden sürüyor

Kınık OSB’de bugüne kadar 48 sanayi parselinin 44’ü tahsis edildi. Bölgede 14 firma üretime başlarken, 11 fabrikanın inşaatı devam ediyor. Tarım, gıda, kozmetik ve kimya gibi farklı sektörlerde yükselen tesislerle 1 milyar TL’yi aşan yatırım bölgenin sanayi altyapısını güçlendiriyor.