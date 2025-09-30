Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi, Rusya merkezli Round University Ranking (RUR) tarafından açıklanan 2025 yılı alan sıralamalarında uluslararası başarısını sürdürdü. Dünya genelinde birçok alanda ilk 500’e giren EÜ, özellikle Diş Hekimliği alanında 166’ncı sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Rektör Budak: “Uluslararası arenada yükselmeye devam edeceğiz”

Sıralamayı değerlendiren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, RUR’un öğretim, araştırma, uluslararası çeşitlilik ve finansal sürdürülebilirlik gibi dört temel boyutta 20 göstergeye dayalı değerlendirme yaptığını belirtti. Prof. Dr. Budak, “Üniversitemiz, Diş Hekimliği alanında dünyada ilk 200 üniversite arasına girme başarısı gösterdi. Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji, Çevre Bilimi, Farmakoloji, Toksikoloji, Eczacılık ve Veterinerlik alanlarında da dünyada ilk 500 arasında yer aldık. Tıp alanında ise ilk 1000’e girmeyi başardık. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Alanlara göre dünya sıralamaları

Diş Hekimliği: Dünya sıralaması 166, devlet üniversiteleri arasında 3.

Tıp: Dünya sıralaması 690, devlet üniversiteleri arasında 4.

Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji: Dünya sıralaması 465, devlet üniversiteleri arasında 5.

Çevre Bilimi: Dünya sıralaması 587, devlet üniversiteleri arasında 6.

Farmakoloji, Toksikoloji, Eczacılık: Dünya sıralaması 446, devlet üniversiteleri arasında 7.

Veterinerlik: Dünya sıralaması 443, devlet üniversiteleri arasında 7.