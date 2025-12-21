Son Mühür - Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları için kritik dönem başladı. Milyonlarca vatandaş, maaş artışlarını merakla takip ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan önemli açıklamalar geldi. Erdursun, TGRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde, 2026 yılı maaş artışlarının sadece aylıkları değil, emeklilere ödenen banka promosyonlarını da artıracağını belirtti. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamlarının maaşları yükseltmesi durumunda, bankaların emeklileri çekmek için promosyon tutarlarını yükseltmek zorunda kalacağını ifade etti. Erdursun, 2026 zamları sonrası emekli banka promosyonlarında yeni rekorlar görülebileceğini ve promosyon tutarlarına dair öngörülerini paylaştı.
Zam oranını açıkladı
Erdursun’un hesaplamalarına göre, bu enflasyon senaryosunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,3 oranında yükselecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 18,7 oranında enflasyon farkı alacak. Ayrıca Erdursun, memurların taban maaşlarına 1.000 liralık ek ödemenin gündemde olduğunu hatırlatarak, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda maaş artışlarının daha da belirgin olacağını belirtti.
Erdursun'a göre maaş tablosu şöyle şekillenecek:
Şube Müdürü | 1/4 | 76.659 | 92.181 | 15.522
Memur | 9/1 | 52.617 | 63.643 | 11.026
Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766 | 81.625 | 13.859
Öğretmen | 1/4 | 61.146 | 73.767 | 12.621
Başkomiser | 3/1 | 74.490 | 89.607 | 15.117
Polis Memuru | 8/1 | 68.084 | 82.003 | 13.919
Uzman Doktor | 1/4 | 126.119 | 150.890 | 24.771
Hemşire | 5/1 | 61.759 | 74.495 | 12.736
Mühendis | 1/4 | 78.200 | 94.010 | 15.810
Teknisyen | 11/1 | 54.547 | 65.934 | 11.387
Profesör | 1/4 | 111.348 | 133.357 | 22.009
Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792 | 88.778 | 14.986
Vaiz | 1/4 | 63.916 | 77.055 | 13.139
Avukat | 1/4 | 73.515 | 88.449 | 14.934
Erdursun, mevcut emekli maaşı- Enf. farkı-2026 emekli aylığı ve farkı ise şu şekilde hesapladı:
16.881 TL | %12,3 | 18.957 TL | 2.076 TL
18.000 TL | %12,3 | 20.214 TL | 2.214 TL
20.000 TL | %12,3 | 22.460 TL | 2.460 TL
22.000 TL | %12,3 | 24.706 TL | 2.706 TL
25.000 TL | %12,3 | 28.075 TL | 3.075 TL
30.000 TL | %12,3 | 33.690 TL | 3.690 TL
35.000 TL | %12,3 | 39.305 TL | 4.305 TL
40.000 TL | %12,3 | 44.920 TL | 4.920 TL
50.000 TL | %12,3 | 56.150 TL | 6.150 TL
60.000 TL | %12,3 | 67.380 TL | 7.380 TL
75.000 TL | %12,3 | 84.225 TL | 9.225 TL
90.000 TL | %12,3 | 101.070 TL | 11.070 TL
Banka promosyonları ne kadar olacak?
Maaşlara yapılan zammın banka promosyonlarına da yansıyacağını belirten Erdursun, "Emekli aylıkları yükseldiği için promosyon tutarlarının da artacağını düşünüyorum" dedi. Şu anda bankaların emeklileri müşterisi yapmak için sunduğu promosyonların yaklaşık 25 bin ile 30 bin lira arasında değiştiğini ifade eden Erdursun, bu rakamlarda da artış beklediğini sözlerine ekledi.
Erdursun'dan uyarı
Promosyonların bankadan bankaya değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Erdursun, bankaların sadece emekli aylığına değil, otomatik fatura talimatı, taahhüt ve banka hizmetleri gibi ek ürünlere de yoğunlaştığını belirtti. Banka seçimi yapacak emeklilerin bu kampanyaları da dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı. 2026 yılıyla birlikte emekli aylıklarındaki artışın biraz daha güçleneceğini öngören Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, banka promosyonlarına dair beklentisini paylaştı. Erdursun, şu anda en fazla 31 bin lira seviyesinde olan emekli banka promosyonlarının yeni zamlarla birlikte yaklaşık 35 bin liraya yükselebileceğini belirterek, banka seçimi yapacak emekliler için önemli bir ipucu verdi.