Erdursun’un hesaplamalarına göre, bu enflasyon senaryosunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,3 oranında yükselecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 18,7 oranında enflasyon farkı alacak. Ayrıca Erdursun, memurların taban maaşlarına 1.000 liralık ek ödemenin gündemde olduğunu hatırlatarak, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda maaş artışlarının daha da belirgin olacağını belirtti.

Erdursun'a göre maaş tablosu şöyle şekillenecek:

Şube Müdürü | 1/4 | 76.659 | 92.181 | 15.522

Memur | 9/1 | 52.617 | 63.643 | 11.026

Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766 | 81.625 | 13.859

Öğretmen | 1/4 | 61.146 | 73.767 | 12.621

Başkomiser | 3/1 | 74.490 | 89.607 | 15.117

Polis Memuru | 8/1 | 68.084 | 82.003 | 13.919

Uzman Doktor | 1/4 | 126.119 | 150.890 | 24.771

Hemşire | 5/1 | 61.759 | 74.495 | 12.736

Mühendis | 1/4 | 78.200 | 94.010 | 15.810

Teknisyen | 11/1 | 54.547 | 65.934 | 11.387

Profesör | 1/4 | 111.348 | 133.357 | 22.009

Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792 | 88.778 | 14.986

Vaiz | 1/4 | 63.916 | 77.055 | 13.139

Avukat | 1/4 | 73.515 | 88.449 | 14.934

Erdursun, mevcut emekli maaşı- Enf. farkı-2026 emekli aylığı ve farkı ise şu şekilde hesapladı:

16.881 TL | %12,3 | 18.957 TL | 2.076 TL

18.000 TL | %12,3 | 20.214 TL | 2.214 TL

20.000 TL | %12,3 | 22.460 TL | 2.460 TL

22.000 TL | %12,3 | 24.706 TL | 2.706 TL

25.000 TL | %12,3 | 28.075 TL | 3.075 TL

30.000 TL | %12,3 | 33.690 TL | 3.690 TL

35.000 TL | %12,3 | 39.305 TL | 4.305 TL

40.000 TL | %12,3 | 44.920 TL | 4.920 TL

50.000 TL | %12,3 | 56.150 TL | 6.150 TL

60.000 TL | %12,3 | 67.380 TL | 7.380 TL

75.000 TL | %12,3 | 84.225 TL | 9.225 TL

90.000 TL | %12,3 | 101.070 TL | 11.070 TL

Maaşlara yapılan zammın banka promosyonlarına da yansıyacağını belirten Erdursun, "Emekli aylıkları yükseldiği için promosyon tutarlarının da artacağını düşünüyorum" dedi. Şu anda bankaların emeklileri müşterisi yapmak için sunduğu promosyonların yaklaşık 25 bin ile 30 bin lira arasında değiştiğini ifade eden Erdursun, bu rakamlarda da artış beklediğini sözlerine ekledi.

Erdursun'dan uyarı