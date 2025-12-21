Son Mühür- Siyasetin dünyasının aktörlerini yeniden düşünmeye zorlayabilecek sonuçlar Asal Araştırma'nın son çalışmasında ortaya çıktı.

5-14 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 1.895 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefon yöntemiyle) gerçekleştirilen çalışmada, siyasete duyulan güvenin azaldığını gözler önüne serdi.

''Bugün Türkiye'nin sorunlarını sizce hangi siyasi parti çözebilir?'' sorusuna her 100 seçmenden 37'si hiçbiri cevabını verdiği görüldü.

Araştırmada, AK Parti'nin yüzde 20.4'le, CHP'nin yüzde 18'inden yukarıda olması dikkat çekti.



En önemli sorun ekonomi...



Araştırmada ''Türkiye'nin en önemli sorunu sizce nedir?'' sorusuna katılımcılar açık ara ekonomi/hayat pahalığı cevabını verdi.

Her 100 kişiden 56'sı ekonomiyi en önemli sorun olarak görürken adaletsizlik yüzde 11.2'yle listenin ikinci sırasında yer alıyor.



Kira ve mutfak masrafı can yakıyor...



Asal Araştırma'nın çalışmasında ''Aşağıdaki masraflardan en çok hangisini karşılarken zorlanıyorsunuz?'' sorusuna verilen cevaplarda kira ve mutfak masrafları ezici bir üstünlükle zirvenin ilk iki sırasında yer aldı.

Her 100 kişiden 30'u kirayı, 26'sı mutfak masrafını en çok zorlandığı seçenek olarak işaretledi.