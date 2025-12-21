Son Mühür- Suriye'de Ahmet Şara yönetimiyle Mazlum Abdi liderliğindeki SDG'nin alacağı pozisyon Türkiye'nin yakın takibi altında.

Aryen Tv'ye konuşan Mazlum Abdi,

''Ahmed Şara ve Türkiye askeri entegrasyonu öne çıkarmak istediler. Tamam dedik ve müzakerelere başladık. Suriye ordusuna katılmayacağız. Şam’daki hükümetle beraber ortak yeni bir Suriye ordusu kuracağız. Bizim savaşçı sayımız da onlarınki kadardır.

Bu yılın sonu bizim sonumuz olmayacak, tam aksine yeni yıl, 2026 yılı bizim için yeni bir başlangıç olacak. Kürdistan’ın dört parçası arasındaki birlik güçlenecek.'' sözleriyle dikkati çekti.



Mazlum Abdi'nin Suriye ve Irak'ın dışında, İran ve Türkiye'yi de Kürdistan'ın bir parçası olarak gösterdiği süreçte, AK Parti Diyarbakır Fidan'ı hedef aldı.



Politikayı Cumhurbaşkanı belirler...



“Dışişleri Bakanımızın son yaptığı açıklamaların sert olduğunu ve dönemin ruhuna uygun olmadığını söylemek mümkündir. Sert açıklamalar, dönemin ruhunu yansıtmıyor'' hatırlatmasında bulunan Ensarioğlu,

''Bizim başkanlık sistemimizde politikayı belirleyen irade Cumhurbaşkanı’nın iradesidir. Cumhurbaşkanı’nın iradesine aksi tavır gösteren ya görevi bırakır, ya da görevden alınır!” mesajı verdi.



Hakan Fidan: Sabrımız tükeniyor...



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TRT World'de yayınlanan "One on One" programında,

''Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Suriye ordusuna entegrasyon konusunda “zaman kazanmaya çalıştığını” savunarak,

"Tekrar askeri yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz ancak 'SDG', ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır. 10 Mart Anlaşması'na bağlılıklarını yerine getirmeleri gereken bir noktaya gelmeliler” ifadelerini kullanmıştı.