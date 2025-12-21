Son Mühür - Otomatik şanzımanlar sürüş rahatlığı ve kullanım kolaylığı sağlasa da, bazı teknik arızalar araç sahipleri için yüksek maliyetler oluşturabiliyor. Kavrama, mekatronik, tork konvertörü ve yazılım kaynaklı sorunlar, sarsıntılı vites geçişleri, geciken vites değişimleri ve performans kaybı gibi problemlerle kendini gösterebiliyor.

Masraf açan 5 otomatik vitesli araç

Türkiye’deki kullanım koşulları, yoğun şehir trafiği ve düzensiz bakım alışkanlıkları, bu sorunların daha erken ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Otostart’ın derlediği bilgilere göre, en çok problem yaşanan otomatik şanzımanlar şunlar:

5- Nissan Jatco CVT

4- Hyundai – Kia DCT kuru kavrama

3- Volkswagen DSG 7 ileri kuru kavrama

2- Renault EDC kuru kavrama

1- Ford 6 ileri DCT