Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti, önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek için Sakarya’nın doğasıyla meşhur Sapanca ilçesinde kampa girdi.

26 Haziran’da başlayan ve 28 Haziran’a kadar sürecek olan bu 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için partinin tüm yönetim kadrosu, bakanlar ve milletvekilleri Sapanca’daki otelde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan bu kamp, yalnızca bir değerlendirme değil, aynı zamanda partinin yeni dönem stratejilerinin masaya yatırılacağı kritik bir toplantı niteliği taşıyor.

"AK Parti, birlikten güç alan kutlu bir harekettir"

Kampın atmosferini ve teşkilatın ortak vizyonunu en iyi özetleyen isimlerden biri olan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla bu buluşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"AK Parti, birlikten güç alan kutlu bir harekettir. AK Parti, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun en güçlü aktörüdür. 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantımız başladı."

“Neden yeni bir anayasa?”

Sapanca’daki otel, şu an Türkiye siyasetinin kalbinin attığı yer konumunda. Gündemde; ekonomi, terörle mücadele ve güvenlik politikaları gibi başlıklar detaylıca ele alınıyor.

Özellikle NATO Zirvesi öncesinde dış politikada atılacak adımlar ve Türkiye’nin uluslararası alandaki konumu, kabine üyelerinin sunumlarıyla şekilleniyor.

Aynı zamanda, 2027’nin başlarında Meclis gündemine taşınması hedeflenen yeni anayasa çalışması, kampın en çok konuşulacak durulan konularından biri.

“Neden yeni bir anayasa?” sorusuna verilecek yanıtlar, partinin ilerleyen süreçte halkla kuracağı iletişimin temelini oluşturacak.

Ağustos ayında sahaya dönecekler

Kurban Bayramı'nda milletvekillerinin bizzat ev ev gezerek dinlediği vatandaşın talepleri, şikayetleri ve AK Parti’ye dair beklentileri, Sapanca’da tek tek değerlendiriliyor.

Temmuz sonunda Meclis tatile girdiğinde, vekiller ve yöneticiler ağustos ayı itibarıyla tekrar sahaya inecek. Bu kez amaç, yalnızca dinlemek değil; "Terörsüz Türkiye" hedefi ve yeni anayasa gibi büyük vizyonları halka doğrudan anlatmak olacak.