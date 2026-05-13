Bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı ikinci birleşimi yeter sayı sağlanamadığı için ertelendi. Bu gelişmeye çok sayıda tepki gelirken, bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. Sert sözlerle CHP'ye yüklenen Saygılı, "Yetersiz CHP! Bugün İzmir’imizde yine bir CHP Belediyeciliği skandalı yaşandı." diyerek tepki gösterdi.

"Sorunda, yolsuzlukta, şaibede bir marka olan CHP..."

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda ve eleştirilerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Yetersiz CHP! Bugün İzmir’imizde yine bir CHP Belediyeciliği skandalı yaşandı. Sözde İzmir’in sorunlarının konuşulduğu, çözüm mercii olması gereken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’den kopuk CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri zahmet buyurup ne Büyükşehir gündeminin ne de İZSU gündeminin konuşulacağı meclise teşrif etmediler. Sorunda, yolsuzlukta, şaibede bir marka olan CHP bir kez daha nitel olarak var olan yetersizliğini nicel olarak da kanıtladı. İzmir’in sorunlarına sırt çeviren, İzmirliden aldığı oya ihanet eden, meclise gelip İzmirlinin iradesini temsil etmeyen bu çürümüş siyaset hoyratlığını yine İzmirlinin takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.