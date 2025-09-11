Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında medya kuruluşları Habertürk, Show TV ve Bloomberg'in de bulunduğu Can Holding'e ait 121 şirkete el konuldu. Holdingin, 254 milyon liralık suç gelirini akladığı ve kaynağı belirsiz 88 milyar lirayı kullandığı iddia ediliyor. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar konu ile ilgili açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyona ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, Can Holding'e bağlı 121 şirkete el konulması ve 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesini "yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon" olarak tanımladı.

"Operasyona karışmaya çalışan birçok kişi başarısız oldu"

Tayyar'ın paylaşımında, operasyonu engellemeye çalışan birçok kişinin başarısız olduğu vurgulandı. Örgüt üyelerinin "yargının tanrısı" olarak nitelendirdiği dostlarının bile gücünün bu operasyonu durdurmaya yetmediği belirtildi. Tayyar, örgütün "ağabey" olarak adlandırdığı Kenan Tekdağ'ın gözaltına alınmasının, tutuklu avukat Rezan Epözdemir'in bile gardını düşürdüğünü öne sürdü. Epözdemir'in, "Beni kurtarın yoksa konuşurum" imalı sosyal medya paylaşımını operasyon sonrası kaldırdığını da ekledi.

"İzleyelim"

Tayyar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Can Holding’e bağlı Show TV, Habertürk ve Bloomberg dahil 121 şirkete el kondu. Holding, 254 milyon liralık suç gelirini aklamak, 88 milyar liralık kaynağı belirsiz geliri kullanmakla suçlanıyor. Suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, kaçakçılık ve kara para aklama iddiasıyla patronlar dahil 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi oldu, güçleri yetmedi. Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı. ‘Ağabey’ dedikleri Kenan Tekdağ’ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in bile gardını düşürdü. ‘Beni kurtarın yoksa konuşurum’ dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı.

Velhasıl, yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon. İzleyelim"

Şirketler TMSF'ye devredildi

MASAK raporlarının bulgularına göre, suç örgütünün haksız kazançlarını eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları ve hisse devirleri yoluyla akladığı belirlendi. Bu yolla örgütün ekonomik gücünü artırmanın yanı sıra, kamuoyu nezdinde meşru bir imaj kazanmayı hedeflediği anlaşıldı. Operasyon kapsamında, aralarında öne çıkan medya kuruluşlarının yanı sıra, Doğa Okulları gibi eğitim şirketleri ve çeşitli enerji ve ticaret şirketlerinin de bulunduğu 121 şirketin varlıklarına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.